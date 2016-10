Sogar das Urteil soll geheim bleiben! Über diesen Prozess dürfen wir nicht schreiben

Hausfrau Sandra B.* (35) heuerte ihren Liebhaber (35) an, ihren Mann Benjamin (40) umzubringen. Die Anstifterin wurde dafür mit elf Jahren wegen Tötungsversuch, der Liebhaber mit achteinhalb Jahren bestraft. Nun steht das Duo am nächsten Montag erneut in einem Geheimprozess vor dem Zürcher Obergericht – abgesegnet vom Bundesgericht.