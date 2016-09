Die Zürcher Kantonspolizei sucht diesen Langstrassen-Schläger

Sein Opfer liegt noch immer im Spital Polizei sucht diesen Langstrassen-Schläger

ZÜRICH - Am 20. August ist es an der Piazza Cella an der Langstrasse im Kreis 4 ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach den Tätern.