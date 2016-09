SBB-Zug in Zürich entgleist: Pendlerverkehr stockt wieder mal

Zwischen Zürich-Selnau und Zürich-Binz ist die SZU-Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen.

Bei einer Rangierfahrt aus dem Depot zum Bahnhof Giesshübel ist am Nachmittag ein Zug der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU entgleist. Fahrgäste befanden sich keine im Zug.

Weshalb das Drehgestell aus der Schiene gesprungen sei, wisse man noch nicht, teilte die SZU auf Anfrage der SDA mit. Die Strecke ist zwischen Zürich Hauptbahnhof und Binz bis am Abend unterbrochen.

Zürich-Hardbrücke nur beschränkt befahrbar

Der Zürcher Bahnhof Hardbrücke ist wegen eines Gleisschadens nur beschränkt befahrbar. Die S16 vom Flughafen nach Herrliberg-Feldmeilen fällt deshalb zwischen Zürich Flughafen und Zürich Tiefenbrunnen aus. Diese Einschränkung gilt für den restlichen ganzen Tag.

Ein wichtiges Teil an einer Weiche sei defekt und die Reparaturarbeiten könnten erst in der Nacht durchgeführt werden, sagt die SBB. Um den Bahnhof Tiefenbrunnen trotzdem zu bedienen, legen die Züge der S7 von Winterthur nach Rapperswil in Tiefenbrunnen einen ausserordentlichen Halt ein.

Chaos im Zürcher #Hauptbahnhof. Zugausfälle der #SBB wegen Gleisschaden in #Hardbrücke. Wie kann so was passieren? https://t.co/pM2j6oYriD — RetoWILD (@RetoWILD) 2013-07-22 14:22:09.0

Laut einer Sprecherin der SZU könnte es länger dauern, bis die Strecke wieder freigegeben wird. (SDA/bih)

Mehr Informationen gibt es auf 166.ch.