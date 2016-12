Im Zürcher Tierspital werden Katzen derzeit nicht gesund gepflegt. Im Gegenteil: Sechs Büsi sind dort in den letzten Tagen gestorben – und zwar an einem Katzenvirus. Am letzten Freitag musste die Kleintierklinik wegen der hochansteckenden Infektion gar schliessen, wie «TeleZüri» berichtete.

Das sogenannte Calicivirus betrifft nur Katzen. «Wir sind dabei, die gesamte Klinik zu reinigen und zu desinfizieren. Da alle Boxenräume für Quarantänemassnahmen benötigt werden, können wir vorübergehend auch keine Hunde stationär aufnehmen», schreibt die Tierklinik auf ihrer Webseite.

Und das dauert seine Zeit. Die Klinik ist für Katzen erst in zwei Wochen wieder geöffnet. Wer jedoch Anzeichen der Erkrankung an seiner Katze feststellt, soll sie sofort zur Behandlung vorbeibringen – zu lange zu warten, kann für das Büsi tödlich enden.