Auf der Autobahn A1 Bern in Richtung St. Gallen zwischen zwischen Affoltern und der Verzweigung Winterthur-Ost herrscht zurzeit Stau. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt, Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden rechnen.

«Wegen der leichten Steigung der Autobahn spulen viele Fahrzeuge durch und kommen nicht weiter», sagt ein Leserreporter zu BLICK. Der Schnee liege zentimeterdick auf der Fahrbahn. «Dutzende Lastwagen schaffen es wegen ihrem Gewicht nicht, vorwärts zu kommen.»

Der Leser hofft, dass bald ein Schneepflug kommt. Denn: «Im Moment ist die Strasse weder gesalzen noch geräumt und sehr glatt.»

Rutschgefahr in der Deutschschweiz

Auch MeteoNews warnt via Facebook: «Achtung Rutschgefahr – ziemlich heftiges Schneegestöber in der Deutschschweiz.» Dies gelte vor allem für die Region Schaffhausen und Zürich sowie in Teilen des Mittellands. (stj)