Plötzlich nicht mehr aufgetaucht :  Mann ertrinkt beim Baden im Zürichsee

In Zürich haben Polizeitaucher und ein Helikopter der Rega heute Nachmittag einen vermissten Schwimmer gesucht. Angehörige hatten den jungen Mann am frühen Nachmittag vermisst gemeldet. Er sei im Bereich der Fischerstube im Kreis 8 im See geschwommen und plötzlich nicht mehr aufgetaucht.

Polizisten der Wasserschutzpolizei machten sich sofort auf die Suche nach dem Vermissten. Weil diese allerdings nicht erfolgreich war, wurde die Rega zur Hilfe gerufen, zudem unterstützten Taucher der Kantonspolizei die Beamten bei dem Einsatz. Ein Care-Team habe derweil die Angehörigen betreut, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung.

Um kurz nach 16 Uhr stiessen die Einsatzkräfte schliesslich auf eine männliche Leiche. Der Tote wurde geborgen und wird derzeit identifiziert. Noch stehe nicht zweifelsfrei fest, ob es sich beim Toten um den vermissten Mann handelt, teilt die Stadtpolizei mit. (lha)