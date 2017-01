Päde B. kam in Wetzikon ZH mit dem Schrecken davon :  «Ein Bauer schoss auf Krähen und traf mich!»

Um ein Haar wäre Päde B.* (35) aus Wädenswil ZH von einer Kugel getroffen worden – auf Kopfhöhe! «Ich bin einfach nur froh, dass ich noch lebe», sagt er zu BLICK. Vor etwas mehr als einer Woche war der Bauleiter mit dem Auto in Wetzikon ZH unterwegs – als plötzlich das Fenster auf der Beifahrerseite zerbarst. «Es hat ziemlich geknallt, ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Ich dachte zuerst an einen Spannungsbruch, wegen der Kälte», so der 35-Jährige.

Kugel durchschlug Beifahrer-Fenster

Später realisiert er, was für ein Schwein er hatte. Es war die Kugel aus einem Flobert-Gewehr, die sich durch das Fenster ins Innere des Autos bohrte, abgeschossen aus wenigen Metern Entfernung. Das Projektil verfehlt den Kopf knapp und prallt auf der Innenseite der Frontscheibe ab. «Auf dem Beifahrersitz war noch der Kindersitz. Hätte mein Kind dort gesessen, die Sache hätte wohl böse geendet.»

Der Übeltäter ist schnell ausgemacht. «Ein Bauer wollte über die Strasse hinweg Krähen schiessen und traf stattdessen mich,» sagt Päde B. «In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Schule. Dass man da einfach über eine befahrene Strasse hinwegballert, geht gar nicht.» Auch die Polizei sei erst einmal baff gewesen. «Einer hat mir die Hand geschüttelt und mir zum zweiten Geburtstag gratuliert.»

«Ein paar Sekunden schneller und es wäre ins Auge gegangen»

Nach der forensischen Untersuchung stellte sich heraus: «Wäre ich nur ein bisschen schneller gefahren, vielleicht ein paar Hundertstel Sekunden – der Schuss hätte so richtig ins Auge gehen können.»

Von BLICK mit dem Zwischenfall konfrontiert, reagiert die betroffene Bauernfamilie uneinsichtig. «Der hat von dem Schuss ja nicht einmal etwas bemerkt», so die erste Reaktion. Die zerschossene Seitenscheibe bleibt auf Nachfrage unkommentiert. Erst später ringt man sich doch zu einer Entschuldigung durch: «Es war ein Unfall und Riesenglück im Unglück. Es tut uns leid.»

Päde B. hatte noch Tage später Hörprobleme. Die medizinische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Für den Bauern dürfte die ungezielte Schussabgabe juristische Konsequenzen haben.