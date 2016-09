Neue Initiative gestartet :  Kebap-Verbot statt Burka-Diskussion

Der Zürcher Daniel Graf ist für seine Polit-Kampagnen bekannt. Bei der Burka-Diskussion scheint der PR-Profi aber mit seinem Latein am Ende zu sein: Die SVP habe es einmal mehr geschafft, ein Thema so zu dominieren, dass nur ihre Argumente zählen.

«Gegen einen Phantom wie die Burka haben wir keine Chance», erklärt er. Wer sich zur Burka äussern wolle, müsse heute zwingend auch was zu Terrorismus sagen. Graf will die Sackgasse mit einer Idee lösen, die mehr an Satire erinnert: Statt über die Burka solle man über ein Kebap-Verbot diskutieren.

Der Kampagnen-Macher meint es ernst. Ein Initiativtext ist formuliert, Argumente ebenso: «Kepaps zerstören die Schweizer Esskultur!» (mje)