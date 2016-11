Nach Razzia in Winterthur :  Skandal-Moschee An'Nur vom Verein suspendiert

Letzten Mittwoch fuhren mehrere Polizei-Fahrzeuge vor die An'Nur-Moschee an der Hofackerstrasse 17 in Winterthur. Grund war eine Hasspredigt eines äthiopischen Imams, in der er zum Mord anderer Muslime, die nicht an den Gebeten in der Moschee teilnehmen, aufgerufen hat (BLICK berichtete).

Die Polizei verhaftete den Imam und nahm ihn zur Befragung mit. Ausserdem stürmte die Polizei an jenem Tag drei Wohnungen – eine davon soll dem ehemaligen Vereinspräsidenten Atef Sahnoun gehören. Er sowie zwei weitere Personen sollen ebenfalls für Befragungen festgenommen worden sein.

Der Imam A. E.* und der amtierende An'Nur-Präsident I. H.* sitzen derweil in Untersuchungshaft.

Islamischer Dachverband suspendiert Verein

Nachdem bereits bekannt wurde, dass der langjährige Mietvertrag mit der Moschee künftig nicht mehr erneuert wird, erwartet den Verein nun eine neue Hiobsbotschaft. Wie die «SonntagsZeitung» heute schreibt, hat der Vorstand der Islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ) den An’Nur-Verein suspendiert. «Wir sind erschüttert, dass ein Imam in einem unserer Gotteshäuser zur Gewalt aufgerufen hat», sagt Präsident Mahmoud El Guindi im Interview.

Trotz der Verhaftungen der Moschee-Spitze wolle man dem An’Nur-Verein aber eine zweite Chance geben und habe deshalb vorerst auf einen definitiven Ausschluss verzichtet. «Wir distanzieren uns von den Aussagen des Imams, wollen aber die Ergebnisse der Justiz abwarten», sagt El Guindi zur «SonntagsZeitung».

Polizei beobachtete Moschee schon länger

Recherchen der Zeitung zeigen, dass die Polizei die An'Nur Moschee bereits seit längerer Zeit im Visier hatte. Die Polizei habe einen verdeckten Ermittler in die Moschee eingeschleust. Er habe Predigten auf Band aufgenommen. Zudem habe die Polizei Telefone der Hintermänner abgehört und die Gläubigen vor der Moschee gefilmt.

Anerkennung des Islams würde Probleme mindern

El Guindi, Sprecher des An’Nur-Vereins fordert nun, dass der Islam in der Schweiz öffentlich-rechtlich anerkannt und staatlich unterstützt wird. «Das würde vieles ­vereinfachen und mehr Transparenz schaffen», sagt er zur «SonntagsZeitung».

Allerdings zeigen Umfragen, dass die Bereitschaft, den Islam in der Schweiz wie jüdische oder christliche Glaubensgemeinschaften zu behandeln, gering ist. Nur 39 Prozent der Befragten sind nämlich der Meinung, dass der Islam offiziell als Religion anerkannt werden sollte. (stj)