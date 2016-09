Nach nur 24 Stunden :  Neulenker (18) muss Fahrausweis abgeben

Eine Geschwindigkeitskontrolle im zürcherischen Turbenthal wurde dem Neulenker zum Verhängnis, wie die Kantonspolizei schreibt. Der junge Mann erreichte mit 129 Stundenkilometer die höchste Geschwindigkeit – er war damit vor Abzug des Toleranzwerts 49 km/h zu schnell unterwegs.

Auch im Kanton Schwyz verlor ein Neulenker seinen Führerschein schnell wieder: Er war in der Nacht auf heute in Einsiedeln alkoholisiert am Steuer gesessen und war während seiner rasanten Fahrt beinahe mit einem Polizeiauto kollidiert. (SDA/stj)