Mit mittelschweren Verletzungen :  Autofahrer fährt zwei Buben an und flüchtet

Die beiden Kinder im Alter von neun und zehn Jahren überquerten kurz vor 14.30 Uhr die Etzelstrasse in Wädenswil, als sie von einem Auto erfasst und zu Boden geworfen wurden.

Statt medizinische Hilfe anzufordern oder Ersthilfe zu leisten, hielt der Autofahrer lediglich kurz an und fragte einen der Jungen, ob alles in Ordnung sei. Dann setzte er seine Fahrt fort, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Ein Spielkamerade rief die Eltern der beiden Kinder zu Hilfe. Diese fuhren sie dann umgehend ins Spital.

Auf Facebook wird derweil nach dem Autolenker gesucht: Der Mann soll einen grösseren weissen Wagen gefahren haben – vielleicht einen Lieferwagen. Zudem soll er eine Glatze haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. (nbb)