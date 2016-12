Mit der Glitzer-Vespa durch den Tunnel :  Chlaus hängt den Biker raus

Früher zogen sie noch mit dem Esel von Haus zu Haus – heute geht es wesentlich schneller: Dieser Samichlaus braust auf seiner Vespa durch den Zürcher Islisbergtunnel.

Dem BLICK-Leser und Car-Chauffeur Roger Durrer gefällt der Vespa-Chlaus: «Ich habe es gleich meinen Fahrgästen im Car verkündet.» Diese hätten dann die Fotos für ihn gemacht. «Ich fand es ziemlich lustig!»

Trotz des neuen Gefährts, der Chlaus bleibt der traditionellen Kleidung treu: Rote Kutte, Mütze – über dem Helm – und der weisse Bart durften nicht fehlen.

«Santa Bikers» in Zürich

Sogar die Vespa war chlausmässig gepimpt: Glitzernde Girlanden, Lichterketten und ein Sack schmückten den Roller. Doch nicht nur das: «Die ganze Vespa war vergoldet!», sagt Durrer.

Der BLICK-Leser dürfte dabei nicht der einzige belustigte Chlaus-Zeuge auf den Schweizer Strassen gewesen sein: Am Wochenende fand in Zürich die «Santa Claus on a Harley-Davidson»-Aktion statt. Die Teilnehmer verkleideten sich dafür als «Santa Bikers» und verzierten ihre Harleys dementsprechend. (vac)