«Miss Albania»-Wahl heute in Zürich :  Wer ist die schönste Albanerin der Welt?

Heute Abend wird die schönste Albanerin der Welt gekürt. Eigentlich nichts Spezielles, wäre da nicht der Austragungsort: Der Wettbewerb steigt nämlich nicht in Albanien, nicht im Kosovo, sondern in Rümlang ZH. Genauer gesagt im grössten albanischen Club der Schweiz, Rinora 4.

«Zürich ist wie eine Hauptstadt der Auslandsalbaner. Die Mädchen kommen aus aller Welt und die Schweiz ist für alle gut erreichbar», sagt Organisator Ilir Geci gegenüber «albinfo.ch».

In der Tat geht es heute im Rinora 4 sehr international zu: Die albanisch stämmigen Finalistinnen kommen aus der Schweiz, Albanien, Italien, Deutschland, Österreich, Slowenien und Schweden. Wer sich am Ende durchsetzt, darf sich über eine 18-Karat-Krone und ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro freuen.

Bereits während der vergangenen Fussball-Europameisterschaft hatte der Club aus Rümlang zusammen mit Ilir Geci ein erstes Projekt lanciert, um Albaner aus aller Welt zusammenzubringen. Weil dies so gut ankam, steigt nun an selber Stelle auch die Wahl der schönsten Albanerin der Welt.

Zuvor gab es aber noch ein kurzes Rahmenprogramm für die schönen Miss-Kandidatinnen. Gestern waren sie für einen Promo-Termin auf dem Pilatus. (ajf)