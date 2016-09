Menschen, Umwelt, Wirtschaft :  Zürich ist die nachhaltigste Stadt der Welt

Zürich ist Weltspitze. Das ist zumindest für die Zürcher selber nichts Neues. Doch jetzt wird es der ganzen Welt wieder einmal unter die Nase gerieben. Auf dem alljährlich erhobenen «Sustainable Cities Index» der niederländischen Design- und Beratungsfirma Arcadis rangiert Zürich auf dem ersten Platz.

Von Lebenserwartung bis Abfallentsorgung

Die Macher der Rangliste berücksichtigen grundsätzlich drei verschiedene Kategorien der Nachhaltigkeit: Menschen, Umwelt und Wirtschaft und errechnen daraus ein Gesamtbild.

Bei den einzelnen Kategorien werden Faktoren wie Lebenserwartung der Bewohner, Kriminalitätsrate, Energieverbrauch, Abfallentsorgung, Erschwinglichkeit und Einkommensverteilung berücksichtigt.

Auf Platz zwei der Liste der nachhaltigsten Städte befindet sich die asiatische Metropole Singapur.

Europa dominiert

Der dritte Platz geht mit der schwedischen Hauptstadt Stockholm wieder nach Europa. Auch der Rest der besten zehn Plätze wird – mit Ausnahme von Platz sieben für die südkoreanische Hauptstadt Seoul – von europäischen Städten besetzt.

Mit Genf (Platz zwölf) befindet sich eine zweite Schweizer Stadt weit oben im Ranking.

Auffällig: die erste US-amerikanische Stadt erscheint erst an 26. Stelle (New York). Die erste südamerikanische ist Santiago (Chile) auf Rang 71. Die erste Stadt auf dem afrikanischen Kontinent erscheint mit Johannesburg weit hinten auf dem 100-plätzigen Ranking an 90. Stelle. (noo)