Luxus-Rausch in der Zürcher Widder-Bar :  Gast bestellt 3500-Franken-Drink

Ein Besuch in der Widder-Bar in Zürich kann ins Geld gehen. Das Foto einer Getränkerechnung, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, zeigt, dass sich ein Gast einen Abend in dem edlen Lokal 1106 Franken hat kosten lassen – und dabei hat er nicht mal besonders viel getrunken.

Zum Grossteil für den Preis verantwortlich ist nämlich der exklusive Cocktail El Maximo: Eine Mischung aus Havana Club Añejo Maximo, frischem Limettensaft, Rohrzucker und weissen Trüffeln aus Alba in Italien. Kostenpunkt: Satte 520 Franken. Pro Glas.

Luis the French ist vorbestellt

Für die ausgefallenen Getränkekreationen verantwortlich sind Dirk Hany (33), der Bar-Manager des Hotels Widder, und sein Team. Hany betont, dass Drinks trotz ihres exorbitanten Preises durchaus Kundschaft anziehen. «Im Dezember haben wir schon drei El-Maximo-Cocktails verkauft», sagt er.

Sogar der teuerste Cocktail auf der Karte sei vorbestellt: «Ein Gast hat bereits einen Luis the French reserviert.» Dieser kostet 3500 Franken (!) pro Glas. Der 980 Franken teure Royal HIGHBall stiess hingegen bislang auf kein Interesse.

Hany selbst muss – oder darf – seine Cocktails auch selber abschmecken. Der Profi-Barkeeper probiert entweder eine Miniaturausführung davon oder mixt den Drink mit einer billigeren Alternative. Denn für die Cocktails werden sehr alte und rare Exklusivspirituosen verwendet.

Gäste aus aller Welt

«Als Rum-Liebhaber schmeckt mir El Maximo am besten von allen», erklärt Hany. Auch das Zubereiten selbst mache ihm Freude: «Es ist schon speziell, einen exklusiven Cocktail vor dem Gast zu mixen.»

Doch wer bestellt überhaupt einen Drink, der so viel kostet wie ein Smartphone? Über seine Gäste will Hany nicht viel preisgeben. Er sagt lediglich: «Es sind Menschen, die gerne gute Cocktails und Spirituosen geniessen – und auch das nötige Kleingeld zur Verfügung haben». Sie kämen sowohl aus der Schweiz wie aus dem Ausland und gehörten allen Alterskategorien an.

Die exklusiven Cocktails gibt es nur noch bis Ende Jahr. Man habe sie im Dezember angeboten, um den letzten Monat vor der Renovationspause des Widders zu feiern, sagt Hany. Ab Januar wird die Bar für die nächsten Monate in einem Provisorium hausen. (vac)