Lotto-Fonds zahlt eine halbe Million :  Schweizer entwickeln Schul-App für Flüchtlingscamps

Auch wenn der Rekord-Jackpot noch nicht geknackt wurde: Lotto-Gewinner gibt es bereits jetzt. Der Zürcher Regierungsrat hat gestern bekannt gegeben, an welche Organisationen und Projekte fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds gehen. Den Höchstbetrag von einer halben Million Franken sprach die Regierung dabei unter anderem der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) zu. Unterstützt wird ein Projekt, das Kindern auf der Flucht Schulbildung ermöglichen will.

«Laut der Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht auf Bildung», sagt Rolf Gollob, Co-Leiter des Zentrums für Internationale Bildungsprojekte der PHZH. Kindern auf der Flucht – sie machen laut Unicef rund die Hälfte der

60 Millionen Flüchtlinge aus – sei dies allerdings oftmals verwehrt. «Es kann Monate dauern, bis ein Kind in einem Erstaufnahmeland in die Schule aufgenommen wird», sagt er.

App und Website statt Schulbuch

Darum wollen die Zürcher Bildungsexperten die Schule nun in Flüchtlingscamps bringen. Sie entwickeln eine Website und eine App, die Lehrer und Sozialarbeiter in Flüchtlingslagern einsetzen oder die Schüler selbst nutzen können. In einem halben Jahr soll das Unterrichtsmaterial, das auch ausgedruckt zur Verfügung stehen soll, an erste Flüchtlingskinder – unter anderem in Griechenland und Serbien – verteilt werden.

Übersetzt wird das Material in die Sprachen, die von den Flüchtlingen am meisten gesprochen werden. Denn die Hochschule ist überzeugt, dass Kinder, die in ihrer Muttersprache gestützt werden, eine weitere Sprache schneller lernen.

Trauma-Verarbeitung ist nicht Teil des Projekts

Im Gegensatz zu anderen Projekten wollen die Experten der Pädagogischen Hochschule die Kinder ausserdem nicht nur in klassischen Schulfächern wie Lesen oder Rechnen unterrichten, sondern auch in sogenannten «Life Skills». «Es geht darum, die eigenen Kompetenzen der Kinder zu stärken», sagt Gollob.

Dazu gehört zum Beispiel die Förderung von eigenständigem Denken und Selbstvertrauen. Nicht Teil des Projekts sei die Bewältigung von Kriegs- oder Fluchttraumata der Kinder, betont Gollob. Vielmehr sei das Ziel, dass so schnell wie möglich Unterricht stattfinden könne. «Bereits das führt zu einer Art Normalität im Alltag der Kinder.»