Stromausfall Zürich: Die Innenstadt ohne Strom wegen EWZ-Trafo-Ausfall

In der grössten Stadt der Schweiz gehen schon wieder die Lichter aus! Kurz nach 15 Uhr herrschte in der Zürcher Innenstadt Stromausfall. Die Stadtpolizei bestätigte den erneuten Blackout auf Anfrage von BLICK.

Auch im BLICK-Newsroom im Kreis 8 flackerten die Lichter.

«Wir haben Kenntnis von einem Ausfall in den Kreisen 1 und 4», sagt Mediensprecher Marco Bisa. «Diesmal dürfte es aber nicht so umfangreich sein wie noch gestern.»

Schuld war gemäss dem Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) der Ersatz-Trafo Zeughaus, der den Geist aufgegeben habe. Nach rund einer halben Stunde konnte der Ausfall behoben werden.

Oh, schon wieder kein #Strom mehr im Kreis 4?! Was ist denn da eigentlich los? #stromausfail #Stromausfall https://t.co/HbxBVdFJPj — Stefan Lienhard (@lienu) 2013-07-22 14:22:09.0

An der Zürcher Bahnhofstrasse waren zahlreiche Läden und Restaurants ebenfalls ohne Strom. In vielen Geschäften und auch an VBZ-Automaten kann noch immer nicht mit Karte bezahlt werden, da das System abgestürzt ist.

Am Sonntag Abend waren die beiden Zürcher Stadtkreise bereits ein erstes Mal ohne Saft. Laut EWZ auch war auch da der Ausfall eines Trafos der Grund für die Panne. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte das Stromnetz wieder normal betrieben werden. Auch die Trams haben den Betrieb wieder aufgenommen. (cat)