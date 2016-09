Kaputter Isolator war schuld :  Deshalb kams zu den Stromausfällen in Zürich

Am Sonntag und gestern Montag ist es in den Zürcher Kreisen 1 und 4 zu Stromausfällen gekommen. Jetzt ist bekannt, weshalb: Wie die Elektrizitätswerke Zürich (EWZ) heute mitteilen, passierten die Pannen wegen eines technischen Defekts an der Hochspannungsleitung zwischen Samstagern und Frohalp.

«Nach umfangreichen Recherchen konnte der Grund für die Ausfälle bei einem defekten Isolator bei einem Leitungsmast lokalisiert werden», heisst es in einer Mitteilung. Um weitere Schäden am Netz zu verhindern, hätten die Schutzschalter der Transformatoren beim Unterwerk Zeughaus darauf reagiert und den Strom in den Kreisen 1 und 4 abgeschaltet.

Damit die Kunden so schnell als möglich wieder Strom hatten, sei schnellstmöglich ein Reservetransformator im Unterwerk Zeughaus in Betrieb genommen. «Die Fehlersuche im weitverzweigten Netz wurde nach Wiedereinschaltung vorangetrieben», schreibt EWZ weiter. Der Defekt an der Hochspannungsleitung soll in den nächsten Tagen behoben werden. (noo)