Im Hauptbahnhof :  Türke (21) bedroht Verkäufer mit Messer

Ein 21-jähriger Türke drängte sich gestern Mittag in ein Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof Zürich. Dort drängelte er sich an den wartenden Kunden vorbei und bedrohte einen Kassenangestellten mit einem Messer. Als dieser einen Arbeitskollegen herbeirief, verliess der Täter das Geschäft, wie die Kantonspolizei heute mitteilte.

Vor dem Laden gab es dann eine verbale Auseinandersetzung. Der Türke ging auf den Kassenangestellten zu und machte Stichbewegungen mit dem Messer. Anschliessend flüchtete er. (SDA/stj)