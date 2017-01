Ihr Tagebuch wird jetzt veröffentlicht :  Kindsmörderin erinnert sich nicht an ihre Tat

Die Tragödie erschütterte die Schweiz. An Neujahr 2015 tötete Natalie K.* (†27) ihre Kinder Alessia (†2) und Nicolas (†5), weil sie verhindern wollte, dass sie zurück ins Heim mussten. Im August 2015 beging die Mutter aus Flaach ZH in Haft Suizid. Jetzt hat Bestsellerautorin Zoë Jenny die Aufzeichnungen der Kindsmörderin herausgegeben. SonntagsBlick hatte im letzten Juni Auszüge aus dem Buch veröffentlicht.

In ihrem Tagebuch ging Natalie K. mit ihrem Ex-Mann Mike (31) hart ins Gericht. Der sass in Untersuchungshaft, als seine Frau die gemeinsamen Kinder tötete. «Ich erkenne diesen Mann, von dem die Polizei redete, nicht wieder», schrieb Natalie K. «Er hat so vielen Menschen geschadet.»

Sie selbst will von seinen Betrügereien nichts gewusst haben. «Jedes Mal, wenn sich ein Geschädigter bei mir gemeldet hat und ich darauf Mike zur Rede stellte, hatte er eine passende Ausrede.»

Vor Gericht allerdings sagte Mike K.: «Meine Frau drängte mich. Sie hat mich unter Druck gesetzt und wollte ihren hohen Lebensstandard beibehalten.»

An die Tatnacht will Natalie K. keine Erinnerungen gehabt haben. «Richtig aufgewacht bin ich im Spital. Vom Rest des Abends habe ich nur zwei Szenen im Kopf: Die Kinder liegen zugedeckt im Bett und halten ihre Stofftiere in den Armen. Aber sie schlafen nicht. Sie sind tot. Ich muss sie erstickt haben, weil sie blaue Lippen haben.»