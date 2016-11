Zugriff im Morgengrauen :  Razzia in Winterthurer Skandal-Moschee An'Nur

Seit heute früh läuft in der An'Nur-Moschee an der Hofackerstrasse 17 in Winterthur eine Polizeiaktion. Die Strassen rund um das Gebäude sind abgesperrt. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei sind vor Ort.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber BLICK den Einsatz in Winterthur. Es werde im Verlauf vom Morgen über die Polizeiaktion durch die Zürcher Staatsanwaltschaft informiert.

Gemäss Informationen vom «Tages-Anzeiger» haben die Ermittler unter anderem den neuen Prediger im Visier, der Shaik Abdulrahman genannt wird. Gemäss Moschee-Kennern soll er aus Somalia stammen, aber auf Hocharabisch predigen. Abdulrahman ist erst seit kurzer Zeit Vorbeter in Winterthur. Er soll im Industriegebäude leben und durch sein radikale Predigten aufgefallen sein.

Schon die Vorgänger von Abdulrahman hatten für negative Schlagzeilen gesorgt. So zeigten Recherchen eines Undercoverjournalisten der «SonntagsZeitung», dass die Predigten von Shaik Wail extremistische Stellen enthielten. Wail verliess die Moschee erst vor kurzem. Scheinbar musste er aus finanziellen Gründen gehen.

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die An'Nur-Moschee voraussichtlich Ende Jahr schliessen muss. Die Vermieterin, eine kleine Immobilienfirma weigert sich, den langjährigen Mietvertrag mit der Moschee zu erneuern, erklärte Atef Sahnoun vom An’Nur-Verein.

Atef Sahnoun machte die Medien für den Rauswurf verantwortlich: «Die reisserische Berichterstattung ist schuld daran, dass unser Mietvertrag nicht verlängert wurde«, sagte er.



Die Moschee im Winterthurer Stadtteil Hegi geriet mehrmals wegen mutmasslicher Radikalisierung von Jugendlichen in die Schlagzeilen. Mehrere Jugendliche waren nach Syrien gereist und hatten sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Alle sollen in der An'Nur-Moschee (Arabisch für «das Licht») radikalisiert worden sein. (nbb)

