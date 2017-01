Gleisschaden behoben :  Strecke Wetzikon-Uster wieder befahrbar

Die Strecke zwischen Uster ZH und Wetzikon ZH ist damit pünktlich zum Auftakt des morgendlichen Pendlerverkehrs wieder offen, wie die SBB am frühen Dienstag mitteilte. Die Züge verkehren wieder planmässig.



Die Reparaturarbeiten waren aufwendig, weshalb der Bahnbetreiber am Montag bis zu Betriebsschluss mit Behinderungen rechnete. Beim defekten Metallteil handle es sich um das Herzstück der Weiche, sagte SBB-Sprecher Daniele Pallecchi gegenüber der sda. «Das Teil muss aus Härkingen SO angeliefert und eingebaut werden.» (SDA)