Gericht stoppt bizarren Zoff an Zürcher Goldküste :  Dieser Plastik ging dem Nachbarn auf den Sack

Nein, das ist keine Kunst-installation der Art Basel. Diese ausziehbare Plastikblache diente nur einem einzigen Zweck: Sie sollte in

einer Zürcher Goldküstengemeinde einen missliebigen Nachbarn schikanieren.

Das Zürcher Obergericht entschied nun in einem bizarren Streit und befahl zu entfernen, was es als «Neidmauer» bezeichnete. Jeder Tag, an dem das Ärgernis weiterhin im Wind flattere, habe eine Busse von 500 Franken zur Folge.

Der Nachbarschaftszoff schwelt seit Jahren. Angefangen hat er klassisch: mit einem Streit über die Höhe von Hecken und Büschen. Er endete nach langwierigen Verhandlungen vorerst mit einem Vergleich. Doch vor zwei Jahren installierte einer der Hausbesitzer seine Plastikblachen. Sie sollten angeblich dazu dienen, seinen Gartensitzplatz vor neugierigen Blicken des Nachbarn zu schützen. Das vom Nachbarn angerufene Bezirksgericht Meilen sah im Sichtschutz nichts Verbotenes. Der Unterlegene wandte sich ans Obergericht.

Dieses unterzog die Nachbarschaftskampfzone einem Augenschein. Den Schutz des Sitzplatzes sahen die Richter als vorgeschoben an, da dieser nur aus zwei dünnen Metallstühlen bestehe. Zudem könne er vom Sitzplatz der Kläger aus gar nicht eingesehen werden. Fazit in der Goldküstenposse: Der Sichtschutz sei rechtsmissbräuchlich und deshalb zu entfernen.