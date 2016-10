Liebes-Betrug: 18-Jährige erschleicht sich von Mann 2000 Franken

Mit einer fiesen Masche hat eine junge Frau einem wesentlich älteren Mann knapp 2000 Franken abgeknöpft.

Die 18-Jährige wurde dem 59-Jährigen von einem flüchtigen Bekannten vorgestellt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst.

Bei späteren Verabredungen gaukelte die Kosovarin dem Mann, der «psychisch und physisch beeinträchtigt» ist, grosse Gefühle vor und verlangte von ihm immer wieder Geld für angebliche Operationen, Rechnungen und Transport-Spesen.

Polizei überwachte das letzte Treffen

Am vergangenen Dienstag hatte der Mann dann genug von den andauernden Forderungen seiner vermeintlichen Geliebten. Zusammen mit seinem Beistand ging er auf die Polizeistation Uster, um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten.

Just in dem Moment klingelte das Telefon des 59-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung: Die junge Frau, die erneut Geld verlangte. Die beiden vereinbarten schliesslich ein Treffen, das von der Polizei überwacht wurde.

Als die 18-Jährige mit ihrem Komplizen, einem 40-jährigen Kosovaren, mit dem Auto am Wohnort ihres Opfers vorfuhr, wurden beide verhaftet.

Laut Mitteilung der Polizei wird sich das mutmassliche Betrügerpaar nun vor der Staatsanwaltschaft See/Oberland verantworten müssen. (bau)