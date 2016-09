FDP-Bürokratie-Award :  «Gaht's-no!-Priis» 2016 geht an Campingplatz Wollishofen

Michel Péclard hatte den Campingplatz in Zürich-Wollishofen im Jahr 2010 übernommen und rund zwei Millionen Franken in den Um- und Weiterbau der Anlage investiert. Der Pächter habe die Rechnung aber ohne die Behörden gemacht, teilte die FDP Kanton Zürich am Freitag mit.

Die Stadt Zürich forderte von Péclard im vergangenen Jahr eine Baueingabe für die «stetige Ausweitung des Gastronomie- und Campingbetriebes». Der Anfang Jahr veröffentlichte Bauentscheid der Stadt Zürich beschied, dass der Pächter die neuen Esstische am See und Safari-Zelte wieder abbauen muss.

Grund dafür ist, dass das Gewässerschutzgesetz keine Installationen innerhalb von 20 Metern Ufernähe erlaubt. Ebenso verboten sind Reservationen von Gesellschaften und die ganzjährige Öffnung des Restaurants.

Schlauchboot musste vorgeführt werden

Die Hauptnutzungsform sei das Campieren und alle Neuerungen seien daran zu messen, war die Begründung des Stadtzürcher Hochbaudepartementes. Ein FDP-Gemeinderat will nun das Gespräch mit dem Hochbaudepartement suchen. Sollte sich keine Lösung finden, sei auch ein politischer Vorstoss denkbar.

An der Preisverleihung vom Freitagabend wurden zwei weitere Geschichten präsentiert: So muss ein Mann alle sechs Jahre sein Schlauchboot, das 450 Franken gekostet hat, bei der Schifffahrtskontrolle vorführen.

Eine 18-Jährige musste vor Gericht erscheinen, da sie eine Schlagring-Handyhülle als Schutz für ihr Smartphone verwendete. Das Gericht verurteilte sie wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einer Busse von 200 Franken. Die Frau zog den Fall weiter und wurde in zweiter Instanz freigesprochen.

Die FDP Kanton Zürich hat den «Gaht's-no-Priis» für die «absurdeste Bürokratiegeschichte» in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen. Eingereichte Geschichten sind nachzulesen unter www.buerokratieabbau.ch. (SDA)