Trickbetrug mit Notarin: Rentnerin um 40'000 Franken betrogen

Trickbetrüger haben eine eine Rentnerin (74) wurde Opfer eines Trickbetrügers. Wie Kantonspolizei Zürich mitteilt, rief ihr ein hochdeutsch sprechender, bislang unbekannter Mann an. Er gaukelte ihr vor, ein Bekannter von ihr zu sei.

Sie hegte deshalb auch keinerlei Verdacht, als der vermeintliche Bekannte angab, für den Kauf einer Immobilie dringend 40'000 Franken zu benötigen. Wie die Polizei weiter schreibt, wurde sie in ihrem Glauben verstärkt, als kurz darauf eine angebliche Notarin nochmals anrief. Die Rentnerin hob nichts ahnend bei ihrer Bank den Betrag von 40'000 Franken ab.

Kurz danach kam es in Kloten zur Übergabe des Geldes an eine etwa 30-jährige Frau. Am Abend realisierte die Rentnerin, dass sie wahrscheinlich Opfer eines Betruges geworden ist und erstattete Anzeige bei der Kantonspolizei Zürich. Die Polizei sucht nun nach den beiden mutmasslichen Tätern. (mje)