Einsatz in Oerlikon ZH: Polizei räumt ein besetztes Haus in Zürich

In einem Wohnquartier im Zürcher Stadtteil Oerlikon haben sich heute mehr als ein Dutzend Polizisten in Vollmontur versammelt. Es geht dabei um die Räumung einer besetzter Liegenschaft an der Oberwiesenstrasse 69, wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt.

Mehr ist noch nicht bekannt, ein Sprecher stellte jedoch für den Verlauf des Vormittags weitere Informationen in Aussicht. Die Polizei fuhr mit mehreren Kastenwagen auf, Fotos eines BLICK-Leserreporters zeigen 16 Beamte, ausgerüstet mit Schlagstöcken, Schildern und Helmen.

In der Stadt Zürich ist eine weitere besetzte Liegenschaft im Fokus der Behörden: Das Koch-Areal. Nachdem der Polizeivorsteher Richard Wolff (Alternative Liste) das Dossier abgegeben hat, weil zwei seiner Söhne auf dem Areal verkehren (BLICK berichtete), will die Stadt heute an einer Medienkonferenz «zum aktuellen Stand» informieren. Worum es konkret geht, ist nicht bekannt. (rey)