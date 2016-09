Zürcher Casino-Chef zur 7,5 Millionen Jackpot-Gewinnerin

Herr Baumann, wie gehts der Frau, die bei Ihnen 7,5 Millionen Franken gewonnen hat?

So ein Gewinn beschäftigt die Leute natürlich wahnsinnig und führt zu einer Art Lähmung, einem geistigen Stillstand. Man muss das erst verarbeiten.

In welcher Form bekommt sie das Geld eigentlich?

Die Frau kommt heute nochmals vorbei und erhält einen Check, den sie dann auf der Bank einlösen kann.

Wie viel Steuern muss sie darauf zahlen?

Nichts. Casino-Gewinne sind steuerfrei. Wir Casinos zahlen rund die Hälfte unseres Gewinns in die AHV, in diesem Sinne sind die Gewinne unserer Gäste schon versteuert.

Der Gewinn stellt das Leben der Frau auf den Kopf. Wie helfen Sie ihr dabei?

Wir bieten externe Unterstützung an und empfehlen Vertrauensleute. Diese können ihr zum Beispiel sagen, wie sie sinnvoll mit dem Geld umgehen kann. Die Frau muss sich aber auch selber Menschen suchen, denen sie vertrauen kann.

Müssen Sie die Gewinner vor sich selber schützen?

Ja. Wir wollen nicht, dass die Frau jetzt in Saus und Braus lebt und in zwei Jahren ist alles wieder weg. Das wäre schade und sie würde auch nicht mehr zu uns ins Casino kommen. Jetzt wäre ein Casino-Besuch allerdings gefährlich. Sie würde viel zu viel einsetzen. Wenn man 7,5 Millionen gewonnen hat, sind Einsätze von 300 Franken kein Kick mehr. Sie sollte lieber mal eine Pause machen.

Welche Ratschläge geben sie der Frau auf den Weg?

Sie soll nun nichts überstürzen und sich in Ruhe überlegen, was das jetzt für sie heisst. Wie soll die Zukunft aussehen? Wo will sie wohnen? Sie befindet sich jetzt in einer völlig anderen Position. Sie kann zum Beispiel zum Chef gehen und den Schlüssel hinlegen.

Was würden Sie ihr empfehlen, was sie mit dem Geld machen soll?

Ich würde der Frau raten, etwas auf die Seite zu legen und eine Art Rente einzurichten, damit sie finanziell abgesichert ist. Sie hat dann zwar keine Jacht, dafür ist sie frei.

Was würden Sie selber mit dem Geld machen?

Ich wüsste schon was machen, ich habe Hobbys.

In einer ersten Reaktion sagte die Gewinnerin, sie wolle in die Ausbildung ihrer Tochter investieren, ein Hochzeitsfest machen und anderen Menschen helfen. Tönt alles sehr vernünftig.

Das sind tatsächlich bescheidene Wünsche. Aber sie hat es wohl auch noch nicht ganz realisiert.

Der Rekord-Jackpot ist geknackt, ist er jetzt leer?

Nein. Wir haben einen sogenannten Hidden-Jackpot von einer Million Franken, der ab heute zu gewinnen ist.

Ist so ein Jackpot-Gewinn eigentlich gut fürs Geschäft?

Ja. So sehen die Leute, dass man im Casino nicht nur Geld verliert, sondern auch gewinnt. Diesen Gewinnbeweis müssen wir den Gästen regelmässig liefern, damit sie nicht das Gefühl haben, dass wir sie abzocken.

Die Frau gewann am Automaten, dort braucht es nicht mehr als pures Glück.

Das ist auch das Schöne daran. Beim Jackpot gilt: Es kann jeden treffen. Er ist in dieser Hinsicht sehr demokratisch.