BLICK erfüllt Wünsche :  Hockey-Hammer für Lara

Seit ihrer Kindheit ist Lara Brandenberger (45) aus Buch am Irchel ZH leidenschaftlicher Hockeyfan. Ihr Herz schlägt für den EHC Kloten. Doch auch den Spengler Cup hat sie nie verpasst. «Wir haben die Spiele immer alle zusammen bei meinen Grosseltern geguckt», sagt die Gemeindeschreiberin.

Ihr grosser Traum schon damals: Einmal den Final live im Stadion miterleben. Dank BLICK ging ihr Wunsch nun in Erfüllung. Spengler-Cup-Präsident Marc Gianola (43) spendierte der alleinstehenden Mutter und ihrem Sohn Marc (11) zwei Tickets für den Match Lugano gegen Kanada.

«Die Stimmung war riesig»

Nicht nur für Lara Brandenberger eine tolle Bescherung: «Auch mein Sohn ist grosser Hockeyfan. Ich habe ihn an Heiligabend mit den Tickets überrascht.» Am Samstag war es so weit: Pünktlich zum Anpfiff um zwölf Uhr sassen Mutter und Sohn auf ihren Plätzen in der Vaillant Arena in Davos GR.

Am Ende siegte Team Canada 5:2 gegen den HC Lugano – genau so, wie Lara Brandenberger es sich gewünscht hatte: «Die Stimmung war riesig, es war für uns ein tolles Erlebnis.»