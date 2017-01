Beleidigte Kunstmäzenin greift Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch an :  Offener Brief und Anzeige

Dicke Post für die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (56): In einem offenen Brief, veröffentlicht in Form halbseitiger Inserate in mehreren Zeitungen, wendet sich die Kunstmäzenin Heidi Weber (89) dieser Tage an die SP-Politikerin. Grund für den Brief ist ein seit mehreren Jahren schwelender Streit zwischen Weber und der Stadt Zürich.

Es geht um das Le-Corbusier-Haus im Zürcher Seefeld-Quartier. Weber hatte den Bau des auffälligen Gebäudes am Zürichsee finanziert und initiiert. Es ist der letzte Entwurf des schweizerisch-französischen Stararchitekten Le Corbusier und das einzige von ihm entworfene Gebäude in der Deutschschweiz. Zwei Jahre nach dessen Tod 1965 eröffnete Weber das Haus und stellte darin ihre wertvolle Corbusier-Sammlung aus.

50 Jahre später ging das Haus wegen Auslaufens des Baurechtsvertrags an die Stadt Zürich über. Seither zofft sich Kunstmäzenin Weber mit der Stadt um ihr Corbusier-Haus.

Knatsch um Museums-Namen

Einer der Streitpunkte: der Name des Museums. Weber ist beleidigt, weil die Stadt ihren Namen aus der offiziellen Bezeichnung des Museums strich. Geht es nach ihr, soll das Museum «Heidi Weber Haus von Le Corbusier» heissen – und nicht «Pavillon Le Corbusier». So hat die Stadt das Gebäude getauft, nachdem man sich mit der Initiantin nicht auf eine Rechtsform des Museums hatte einigen können.

Weiter bezichtigt Weber den Stadtzürcher Kulturdirektor Peter Haerle der Ehrverletzung. Sie hat eine Anzeige bei der Oberstaatsanwaltschaft eingereicht. Haerle habe in einem Radio-Interview mit Roger Schawinski «Unwahrheiten verbreitet», schreibt Weber im offenen Brief.

Weber will bis vors Bundesgericht

Juristische Konsequenzen hat Haerle allerdings keine zu fürchten. Die Staatsanwaltschaft verfolge die Anzeige nicht weiter, da sie zu wenig begründet sei, teilt Haerle BLICK mit. Und sagt: «Die Stadt Zürich hat grosse Achtung für Frau Weber und ihr Lebenswerk.» Stadtpräsidentin Mauch und er hätten «diese Achtung verschiedentlich öffentlich bezeugt und tun dies noch heute mit voller Überzeugung».

Zudem betont er, dass die Stadt Zürich nicht im Streit mit Weber stehe. «Der Heimfall des Pavillons geschah gemäss Vertrag zwischen der Stadt und Frau Weber, die Stadt Zürich hat sämtliche Pflichten eingehalten.»

Das sieht Weber allerdings anders. In der «Schweiz am Sonntag» sagte Webers Sohn gestern: «Wir gehen bis vors Bundesgericht.» (lha)