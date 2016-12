Bei Verkehrskontrolle :  19 Kilogramm Marihuana im Auto entdeckt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Pfäffikon einen mutmasslichen Drogendealer verhaftet. In seinem Fahrzeug entdeckten die Polizisten 19 Kilogramm Marihuana, ausserdem beschlagnahmten sie über 26'000 Franken.

Das Fahrzeug war aufgefallen, weil es kurz vor der Kontrollstelle anhielt und dann auf einem Firmenparkplatz abgestellt wurde. Als eine Patrouille dort ankam, war der Lenker bereits ausgestiegen und versuchte, zu Fuss zu flüchten. Er konnte jedoch festgenommen werden.

Bei der anschliessenden Kontrolle entdeckten die Polizisten rund 19 Kilogramm abgepacktes Marihuana im Fahrzeug sowie über 2400 Franken. Eine Hausdurchsuchung am Wohnort des 47-jährigen Serben förderte weitere 24'000 Franken Bargeld zutage, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. (SDA)