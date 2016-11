Badegäste in Wallisellen empört :  Nacktdusch-Verbot im Hallenbad

Das Hallenbad Wallisellen ist ein Ort des Vergnügens. Eigentlich. Unter anderem locken ein 50-Meter-Schwimmbecken, Sprungbretter, Rutschbahnen und Wasserspielgeräte grosse und kleine Besucher an.

Doch seit rund zwei Wochen hängt der Haussegen in der Sportanlage in der Zürcher Agglomerationsgemeinde schief. Grund dafür ist ein kleines, unscheinbares Plakat, das die Betreiber in die Duschen geklebt haben – und mit dem die Gäste aufgefordert werden, bei der Körperpflege die Badehosen anzubehalten.

4319205_fwid11 5832548 false http://www.blick.ch/widget/id4319205?ctxArt=5832548&view=ajax&option=textPoll Sind Sie für ein Nacktdusch-Verbot im Hallenbad? Klar!

Gehts noch? Abstimmen

«Werte Gäste, aufgrund der vielen Kinder, die sich in der Nasszelle (Duschbereich) aufhalten und diese auch durchlaufen, bitten wir Sie, nur in den abschliessbaren Kabinen nackt zu duschen», heisst es im Schreiben.

«Multikulturelle Schülerschaft»

Ausgesprochen wurde das Nacktdusch-Verbot auf Drängen der Schule Wallisellen. Schulpflege-Präsidentin Anita Bruggmann bestätigt in einem Statement gegenüber Tele Züri: «Unsere heterogene und multikulturelle Schülerschaft duscht wie die erwachsenen Nutzer des Bades. Aus Respekt gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern bitten wir die erwachsenen Nutzer, während der Unterrichtszeiten auf das Nacktduschen zu verzichten.»

Ob die Forderung nach dem Verbot explizit von Eltern muslimischer Schüler stammt, wie in Wallisellen die Runde macht, ist unklar. Die Schulpflege liess eine entsprechende Nachfrage bislang unbeantwortet.

Sicher aber ist: Bei vielen Badegästen kam der Nacktdusch-Bann überhaupt nicht gut an. BLICK weiss: Mehrmals haben empörte Besucher die Plakate von den Wänden gerissen – und sich auch nicht an das Verbot gehalten.

Separate Duschen für Kinder?

«Es ist eine Riesensauerei, dass sich eine Mehrheit einer kleinen Minderheit beugen muss», sagt ein enervierter Hallenbadbenutzer und spricht gar vom «Terror einer Grundschule gegen eine ganze Stadt». Mehrmals hätten er und andere, sagt der Mann, der anonym bleiben will, bei den Betreibern der Sportanlage gegen die neue Regelung protestiert, aber nie eine Antwort erhalten.

Immerhin: Die Proteste scheinen Früchte getragen zu haben. Das Hallenbad ist inzwischen zurückgekrebst und hat laut Tele Züri das Nacktdusch-Verbot wieder aufgehoben. Man sei massiv überrascht gewesen über die heftigen Reaktionen, heisst es. Nun überlege man sich, ob man separate Schülerduschen einrichten wolle.