In der Tiefgarage des Internetanbieters UPC in Wallisellen ZH ist heute Morgen ein Auto in Brand geraten. Wie mehrere Leserreporter am Morgen berichten, steigt eine dicke Rauchsäule aus der Einfahrt.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall. Wie das Auto in Brand geraten sei, sei noch unklar.

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. (noo)