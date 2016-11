7500 Franken in Zehnernötli :  In Zürich regnet es Geld

Joachim Ackva will, dass die Menschen ihr Geld teilen. Zu diesem Zweck lässt es der Finanzberater Noten regnen – sein eigenes, hart verdientes Geld. In Deutschland liess er den Zaster an Ballonen von beliebten Plätzen in Berlin und Frankfurt aufsteigen. Dann liess er die Noten vom Himmel fallen und beobachtete die Menschenmenge am Boden.

Heute Nachtmittag war Ackva in Zürich unterwegs: Diesmal wählte er einen Hebekran, um Zehnernoten im Wert von 7500 Franken regnen zu lassen. Am Helvetiaplatz versammelten sich rund 50 Menschen, die sich erst ein bisschen zaghaft, dann etwas intensiver um das Geld balgten.

Mit seiner Aktion möchte Ackva auch auf die ungerechte Verteilung des Vermögens auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Viele der Notenfänger hatten heute allerdings keine Ahnung, worum es ging. (bih)