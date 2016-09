7,5 Mio im Casino gewonnen :  Mutter aus Kloten knackt Rekord-Jackpot!

Mit einer unglaublichen Portion Glück ist einer Frau aus Kloten heute das Geschäft ihres Lebens gelungen: Im Swiss Casino Zürich hat sie 200 Franken verspielt – und prompt den Jackpot geknackt. Damit ist sie auf den Schlag 7'560'857 Franken reicher. Und Gewinnerin des grössten europäischen Automaten-Jackpots.

Sie habe eigentlich aufhören wollen, als plötzlich alle Lichter des Geldspielautomaten zu leuchten begonnen hätten und die Jackpot-Fanfare ertönt sei, schreibt Swiss Casinos Zürich in einer Mitteilung.

Die Jackpot-Knackerin möchte anonym bleiben. Dem Casino habe sie allerdings verraten, was sie mit dem Gewinn anstellen möchte. So hat sie vor, als Erstes in die Ausbildung ihres Kindes zu investieren. Zudem will sie einen Teil des Geldes für ein bevorstehendes Hochzeitsfest ausgeben. Und nicht zuletzt wolle sie mit dem Geld ausserdem anderen Menschen helfen, lässt sich die Frau zitieren, die eigenen Angaben zufolge aus bescheidenen Verhältnissen stammt. (lha)