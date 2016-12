Wegen illegaler Strassenrennen hat die Polizei 22 Personen festgenommen und fünf Fahrzeuge sichergestellt. Videoaufnahmen der Rennen haben die Ermittler unter anderem auf die Verdächtigen (zwischen 18 und 37) gebracht. Ihnen werden Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen.

Die Verhaftungen fanden im November bei insgesamt 25 Razzien in den Kantonen Zürich, Aargau, Zug, Schwyz und St. Gallen statt, teilen die Kantonspolizei und Oberstaatsanwaltschaft Zürich mit.

Neues Beweismaterial nach «Aktion Rapido»

Vor einem Jahr hat die Polizei im Rahmen der «Aktion Rapido» 10 Personen verhaftet. Bei der Auswertung von sichergestelltem Beweismaterial stiessen die Ermittler auf weitere Videos von illegalen Rennen.

Gemäss Polizei fanden die gefilmten Rennen zwischen Juni 2014 und Oktober 2015 vor allem in Zürich statt, vereinzelt aber auch in anderen Kantonen. Die Rennen wurden jeweils von den Rasern selbst, deren Beifahrer oder von Dritten gefilmt. So konnten schliesslich die Verdächtigen ermittelt werden.

Die Filmer müssen sich wegen Gehilfenschaften verantworten. Ein Beschuldigter befindet sich noch in Untersuchungshaft, die anderen wurden mittlerweile auf freien Fuss gesetzt.

Letztjährige Verfahren abgeschlossen

Die 2015 eröffneten Strafverfahren sind zwischenzeitlich alle abgeschlossen. In sechs Fällen hat die Staatsanwaltschaft Anklage im abgekürzten Verfahren erhoben, und die Beschuldigten wurden mit Freiheitsstrafen zwischen 12 und 18 Monaten und zusätzlichen Bussen zwischen 300 und 2200 Franken bestraft.

Die restlichen Verfahren wurden im Strafbefehlsverfahren erledigt, mit Strafen zwischen 75 und 180 Tagessätzen Geldstrafe und Bussen zwischen 400 und 1700 Franken. (rey/SDA)