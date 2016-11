140'000 Franken erbeutet :  Zürcher C&A-Bande kommt heute vor Gericht

Ein Raubüberfall wie aus dem Film: Eine vierköpfige Bande nutzte Insiderwissen, um eine C&A-Filiale zu überfallen. Dabei erbeuteten sie rund 140'000 Franken. Heute Mittwoch und eventuell am Donnerstag müssen sich die Täter, eine Frau und drei Männer, vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

Die Frau wusste gemäss Anklageschrift, dass jeweils am Donnerstagmorgen die Bargeldeinnahmen des Warenhauses gezählt und für den Abtransport bereit gemacht werden. Ausserdem kannte sie den Eingangscode des Personaleingangs, der am Tag des Überfalls gültig war, und den Standort des Tresorraums.

Staatsanwaltschaft fordert Haft

Dies alles soll sie einem Bekannten erzählt haben, der als Vermittler auftrat und den Kontakt zu den beiden anderen Männern, einem Brüderpaar, herstellte. Die Brüder waren es denn schliesslich auch, die den Raub im Oktober 2015 ausführten.

Selbst der Tatzeitpunkt war gut gewählt: Aufgrund des Insiderwissens war der Bande bekannt, dass viele der Angestellten wegen einer Weiterbildung nicht im Büro sein werden. Die verbleibenden Mitarbeiter wurden vom Brüderpaar mit Faustfeuerwaffen bedroht und gefesselt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für das kriminelle Quartett wegen Raubs Freiheitsstrafen zwischen drei und viereinhalb Jahren. Beim Brüderpaar kommen gemäss Anklageschrift noch andere Delikte dazu. So hat beispielsweise einer von ihnen als Ladendetektiv gearbeitet und in den Läden, in denen er Dienst tat, Waren gestohlen. (SDA)