Polizei von Uri schnappt Serien-Dieb

Zwei Mal im selben Hotel Urner Polizei schnappt Seriendieb (65)

ANDERMATT UR - Die Polizei hat in einem Hotel in Andermatt einen Dieb (65) gefasst, der sich wahrscheinlich bereits zuvor im selben Hotel eingeschlichen hatte. Zudem soll er weitere Straftaten in Uri und anderen Kantonen begangen haben.