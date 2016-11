Zu viel Arbeit in Reiden LU :  Gemeindepräsident tritt kurz nach Wahl ab

Der Gemeindepräsident von Reiden LU, Beat Steinmann, tritt rund zwei Monate nach seinem Amtsantritt zurück. Der Freisinnige begründet dies damit, dass die Arbeitsbelastung viel grösser als erwartet gewesen sei und dass dies zu Gesundheitsproblemen geführt habe.

Der Arzt habe ihn für das Amt als Gemeindepräsident krankgeschrieben, teilte Steinmann mit. Die Belastung habe zu schwerwiegenden Schlafstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen geführt.

Steinmann gibt an, dass das Pensum als Gemeindepräsident viel höher als die in der Ausschreibung in Aussicht gestellten 30 Prozent sei. So arbeitete er neben seinem Hauptberuf zu 70 Prozent für das Amt.

Steinmann war anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Juni im zweiten Wahlgang zum Gemeindepräsidenten von Reiden gewählt worden. Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats hatte am 5. September stattgefunden. (SDA)