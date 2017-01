Tausende Franken Sachschaden :  WC-Sprenger terrorisiert Meggen LU

In der Luzerner Vorortsgemeinde Meggen haben unbekannte Vandalen am Wochenende vermutlich mit der Detonation von Knallkörpern Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken angerichtet. Sie sprengten WC-Schüsseln in öffentlichen Anlagen in die Luft und beschädigten Gebäudeeinrichtungen.

Betroffen waren laut Angaben der Luzerner Polizei vom Dienstag Toiletten-Anlagen am Fridolin-Hofer-Platz, beim Segelboothafen und beim Spielplatz Tschädigen. Die Polizei sucht Zeugen. (SDA)