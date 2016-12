Sie machten Beute in unbekannter Höhe Räuber fesseln 88-Jährige in ihrer eigenen Wohnung

LUZERN - In der Stadt Luzern haben Unbekannte am Montagnachmittag eine 88-jährige Frau in deren Wohnung ausgeraubt. Sie fesselten das Opfer an Händen und Füssen und durchsuchten die Räume. Danach flüchteten sie. Die Frau konnte sich selber befreien. Sie blieb unverletzt.