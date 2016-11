Niemand hatte den Unfall bemerkt :  Landwirt rettet Schafzüchter das Leben

Landwirt Josef Britschgi war am Mittwochabend mit seinem Enkelkind auf dem Heimweg von einer Tierfütterung, als ihm im Fängmooswald in einem Bach unterhalb der Strasse ein Licht auffiel. Er hielt an und stellte fest, dass ein Auto mit der Front nach unten im Graben lag. Der Landwirt verständigte sofort die Polizei und brachte sein weinendes Enkelkind heim.

Beim Verletzten handelte es sich laut «Obwaldner Zeitung» um einen Schafzüchter. Aus bisher unbekannten Gründen war der Mann mit seinem Auto von der Strasse abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam verkehrt herum im Graben zum Stillstand. Der Fahrer wurde verletzt und eingeklemmt, er konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

Die vom Landwirt alarmierten Rettungskräfte bargen den Verunfallten aus dem Wagen und flogen ihn ins Spital Luzern. Ein Lastwagen musste das stark beschädigte Auto mit einem Kran bergen.

«Der Fahrzeuglenker hatte an diesem Abend wohl gleich mehrere Schutzengel», sagt Marco Niederberger, Leiter der Verkehrspolizei Obwalden, gegenüber der «Obwaldner Zeitung».