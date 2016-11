Nachbar Elmir Saljevic (24) über das Todesdrama von Littau LU :  «Ihr Mann dachte, sie betrügt ihn»

Ricardo Brandao* (51) sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei geht davon aus, dass er am Wochenende seine Frau Ana* (†51) getötet hat. Am helllichten Tag, mitten im Luzerner Stadtteil Littau (BLICK berichtete). Er ging dabei äusserst brutal vor. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde bereits sichergestellt. Ana hatte keine Chance. Sie wies Stich- und Schnittwunden auf, blutüberströmt lag sie vor dem Restaurant Ochsen. Der Rettungsdienst konnte nur noch ihren Tod feststellen. Nur wenige Minuten nach der Tat verhaftete die Polizei Ehemann Ricardo.

Polizeieinsatz vor der Tat

In Littau kannte man die beiden Portugiesen als harmonisches Paar. Aber: Seit einigen Tagen soll es ernsthaften Streit zwischen den Eheleuten gegeben haben. Besonders laut und heftig wurde es letzte Woche. «Die Polizei war sogar hier und musste eingreifen», erklärt Nachbar Elmir Saljevic (24). «Die Beamten parkierten direkt vor unserem Block und gingen zur Wohnung der Familie Brandao.» Er glaubt, dass der Ehemann aus Eifersucht zugestochen hat: «Ricardo dachte, seine Frau Ana betrüge ihn. Zuletzt erzählte er überall herum, sie habe einen anderen.»

Nachbar Saljevic schluckt leer, das Drama trifft ihn hart: «Seit zehn Jahren bin ich mit der Familie befreundet. Ihr Sohn ist in meinem Alter.» Der Luzerner kann es kaum fassen: «Meistens waren die beiden fröhlich. Sie gingen oft zusammen spazieren.»

Ehemann nahm starke Medikamente

Was das Paar am Samstagvormittag im Restaurant Ochsen wollte, weiss niemand. Normalerweise tranken sie ihren Kafi täglich im nahegelegenen Kebap-Haus Ali Baba. «Es ist tragisch. Sie waren Stammgäste», sagt ein Mitarbeiter zu BLICK. Und: «Zuletzt ging es Ricardo schlecht. Er hatte Knochenschmerzen, konnte kaum schlafen und nahm starke Medikamente.»