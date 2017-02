Nach Fahrplanwechsel Lokführer vergessen Halt in Flüelen

Die Urner sollen auch vom neuen Gotthard-Basistunnel profitieren. Deshalb halten Intercity- und Eurocity-Züge seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 dreimal täglich in Flüelen. Aus beiden Richtungen. Es sei denn, der Lokführer vergisst den neuen Halt und fährt wie früher zwischen Arth-Goldau SZ und Bellinzona durch.

Wie die «Urner Zeitung» schreibt, ist dies bereits vier Mal passiert. Offenbar müssen sich die Lokführer erst an den neuen Halt in Flüelen gewöhnen.

Ein SBB-Sprecher bestätig die Pannen. Die Lokführer seien nach den Missgeschicken nochmals auf das neue Regime am Gotthard seit dem Fahrplanwechsel im Dezember sensibilisiert worden. Seit Mitte Januar habe es keine Zwischenfälle mehr gegeben.

Im Schnitt passierts jedem Lokführer nur einmal

Als häufigsten Grund für die vergessenen Halte gab der SBB-Sprecher an, dass sich Lokführer primär auf die Signale entlang der Strecke und das Trassee konzentrierten. Signale stünden auch dann auf Grün, wenn der Zug an einem Bahnhof anhalten soll. Erschwerend komme für die Lokführer hinzu, dass die Züge auf der Gotthard-Strecke nur manchmal einen fahrplanmässigen Halt in Flüelen machten.

Im Schnitt geht von 170’000 Halten einer vergessen, erklärt der SBB-Sprecher. Dies kommt auf dem gesamten Streckennetz alle zwei bis drei Tage einmal vor. Einem Lokführer passiert ein solches Missgeschick im Schnitt einmal in seiner Laufbahn. (noo/SDA)