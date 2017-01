Nach einem rund hundert Stunden dauernden Einsatz verlassen die Feuerwehrleute am Samstagmorgen in Haltikon die Sägerei, in der am Montag ein Feuer ausgebrochen ist. Wieso es brannte, ist weiterhin unklar.

Am Freitagabend werden Feuerwehrleute aus Sattel ihre Kollegen aus Küssnacht am Brandort ablösen, um eine letzte Brandwache zu stellen. Der Feuerwehreinsatz wird am Samstagmorgen nach rund hundert Stunden Dauereinsatz enden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Der Brand im Sägereibetrieb in der Bezirksgemeinde Küssnacht war am Montag um 14.30 Uhr ausgebrochen. Er zerstörte zwei Produktionshallen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Mehrere Firmengebäude konnten vor dem Flammen geschützt werden.

Die Feuerwehr stand mit bis zu rund 300 Löschkräften aus drei Kantonen im Einsatz. Für die Brandbekämpfung führten sie Wasser aus dem Vierwaldstättersee mit Hilfe von zwei Helikoptern, Tanklöschwagen und fast drei Kilometer langen Leitungen zu. (SDA)