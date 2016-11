Luzerner Polizei fahndet nach 2 Männern :  Bewaffnete Räuber überfallen Reisebüro

In Emmenbrücke LU haben zwei Männer heute Nachmittag ein Reisebüro überfallen. Mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet betraten sie kurz nach 14 Uhr das Geschäft an der Neuenkirchstrasse und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Danach konnten sie fliehen.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich eine Person im Reisebüro. Sie wurde leicht verletzt, teilt die Luzerner Polizei mit.

Sie sucht nun Personen, die Hinweise zur Identität der Täter machen können. Es handle sich um zwei ca. 30 Jahre alte Männer mit dunklem Teint, die zum Zeitpunkt des Überfalls dunkel gekleidet waren. Wer zwischen 13 und 15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Gebiet Neuenkirchstrasse/Riffig/Sprengi gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden. (lha)