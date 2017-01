Kieferbruch an der Fasnacht Luzerner Polizei fahndet nach Hasen-Mann

ST. ERHARD - LU - Am Rande einer Fasnachtsparty in St. Erhard LU am Wochenende ist bei einer Auseinandersetzung ein 20-jähriger Mann verletzt worden. Er erlitt einen Kieferbruch und musste im Spital operiert werden. Der unbekannte Täter trug ein Hasen-Fasnachtskostüm.