In falscher Richtung unterwegs :  Dieses Wendemanöver machte alles noch schlimmer

Auf der Linie 20 in Richtung Ennethorw LU hat sich ein Chauffeur der Luzerner Verkehrsbetriebe gestern in einem Kreisel in Horw in der Ausfahrt geirrt. Als er merkte, dass er fälschlicherweise wieder in Richtung Luzern unterwegs war, versuchte er bei der nächsten Gelegenheit zu wenden.

Doch das Manöver lief schief – der Gelenkbus blieb beim U-Turn stecken.

Wie der Sprecher der Verkehrsbetriebe Luzern sagt, wurde die Strasse deshalb während fünf Minuten blockiert. «Besser wäre es gewesen, wenn der Chauffeur ein paar Hundert Meter weitergefahren wäre, dann hätte er im nächsten Kreisel problemlos wenden können.»

Verletzte oder Sachschaden gab es den Angaben zufolge keine. Der Bus war anschliessend einfach mit einer Verspätung von fünf Minuten unterwegs. (noo)