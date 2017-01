Grossbrand in Haltikon SZ Ursache für den Feuerausbruch geklärt

HALTIKON SZ - Der mehrtägige Brand in einem Sägereibetrieb in Haltikon SZ geht auf eine technische Ursache zurück. Zu diesem Schluss kommen die Brandermittler der Schwyzer Kantonspolizei. Das Feuer war in einer Filteranlage ausgebrochen.