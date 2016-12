Frau von Dach geholt :  Feuerwehr muss wegen missratener Katzen-Rettung ran

Im luzernischen Willisau hat die Feuerwehr in der Nacht auf heute eine Katzenhalterin vom Dach ihres Hauses retten müssen. Die Frau war vom Balkon auf das Dach gestiegen, um ihr ausgebüxtes Büsi einzufangen.

Dabei schaffte sie es nicht mehr, zurück in ihre Wohnung zu klettern. Die Frau klammerte sich schliesslich in zehn Metern Höhe in der nächtlichen Kälte an Teile der Fassade des Mehrfamilienhauses und rief um Hilfe. Ein Nachbar hörte die Schreie und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Hubretter an, wie die Feuerwehr Willisau mitteilte.

Die Frau wurde kurz nach Mitternacht unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreit und vom Hausdach geborgen, wie der Feuerwehrkommandant sagt. Insgesamt standen acht Feuerwehrleute im Einsatz. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst aufgeboten.

Die Katze konnte die Feuerwehr ebenfalls wieder einfangen und in die Wohnung zurückbringen. (SDA)